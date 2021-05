배민, 가정간편식 ‘배민의발견’ 출시

각 지역 맛집 메뉴 가정간편식 시리즈로 만들어 배민쇼핑라이브, B마트서 판매 예정

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족에 입점한 식당 메뉴가 가정간편식(HMR)으로 재탄생한다. 우아한형제들은 전국 유명 식당들과 손잡고 인기 메뉴를 가정간편식(HMR)으로 만들어 출시한다고 11일 밝혔다. 이들 HMR 제품의 브랜드는 지난 10년간 배민 앱에서 판매된 인기 메뉴들 중에 엄선했다는 의미로 '배민의발견'으로 정했다.

'배민의발견'은 코로나19 장기화로 음식점 방문이 제한적인 상황에서도 소문난 맛집 메뉴를 안방에서도 즐기고자 하는 최근 트렌드를 반영해 기획됐다. 참여 식당들은 인근 배달 가능 지역뿐 아니라, 전국의 고객들에게 음식과 가게 브랜드를 선보이는 기회를 가질 수 있게 된다.

일반적으로 개별 음식점들은 잘 팔리는 메뉴가 있더라도 이를 HMR 제품으로 만들기에는 어려움이 많았다. 생산 설비를 갖추기 어렵고 제품을 만든다 해도 유통과 판매에도 어려움이 따른다. 배민은 직접 발굴한 식당에 대해서 전문 식품 제조 및 판매사와 연결해 상품화를 돕고 '배민쇼핑라이브'를 통해 판매도 지원하는 한편, 가게 브랜드와 메뉴 레시피 공유에 대한 로열티로 상품 판매 거래액의 일정비율을 돌려주는 방식을 택했다. 식당들은 투자 부담은 최소화하면서도 식당과 메뉴의 홍보 효과를 누리고 로열티 수익까지 얻을 수 있게 됐다.

맛집 및 메뉴 선정은 배민의 지역별 영업담당자 및 사내 구성원 등의 추천과 배민 리뷰 및 평점, 주문 데이터 등을 바탕으로 진행됐다. 현장 답사와 식당 업주 참여 의사까지 최종 확인되면 상품화될 수 있다. 첫 공개되는 1호 제품은 '강훈 사장님의 팔백집 쫄갈비'다. 대학생이 밀집해 있는 서울 성북구 일대에서 큰 인기를 끌고 있다. 배민쇼핑라이브에서 첫 라이브 방송을 통해 공개되며 이후 배민쇼핑라이브와 B마트에서 독점 판매된다.

김용훈 우아한형제들 신사업부문장은 "코로나19 등으로 전반적인 이동이나 음식점 방문이 줄어든 때에 고객과 식당의 접점을 확대하기 위해 배민만이 할 수 있는 방법에 대한 고민으로 '배민의발견'을 시작하게 됐다"면서 "식당에는 판로 확대, 고객에게는 맛집 메뉴를 즐길 수 있는 경험을 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr