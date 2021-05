서울시, 현대차 후원 특장차 10대 투입…장애아동 이동편의 지원

이동환경이 열악한 10개의 장애아동 복지시설에 지원 예정

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 현대자동차그룹·서울시장애인복지시설협회와 서울시 문화비축기지에서 장애인 특장차 10대를 전달하는 ‘이동약자 모빌리티 지원 전달식’을 11일 개최한다.

전달식에는 현대차그룹의 이병훈 상무, 사회복지공동모금회 김상균 사무총장, 김선순 서울시 복지정책실장 등이 참석한다.

이번 행사는 서울시와 서울시장애인복지시설협회가 민간·기업의 후원·결연자를 발굴해 도움이 필요한 장애인을 지원하기 위해 추진하는 ‘장애인 후원결연사업’의 일환으로, 현대자동차그룹에서 서울시장애인복지시설협회에 2억 5000만원의 휠체어 슬로프가 장착돼 있는 장애인 특장차 10대를 전달한다.

서울시장애인복지시설협회는 후원받은 장애인 특장차 10대를, 서울·경기권역 장애아동거주시설의 신청을 통해 선정된 10개의 장애아동복지기관에 지원한다. 특장차는 장애아동·청소년 복지기관의 차량보유현황·차량사용계획 등을 고려해 선정했다.

앞서 서울시·현대자동차그룹·서울시장애인복지시설협회는 지난해에도 특장차 10대를 장애아동 거주시설에 전달한 바 있다. 무릎 관절 굴곡변형수술 후 작년 특장차를 지원받은 거주시설에서 보행 연습을 하고 있는 남 모 어린이(만 9세)는 “학교 갈 때 휠체어를 타고 차를 바로 타거나 내릴 수 있어서 「하얀차」(특장차)가 편하고 좋다”며 “차를 사주신 분에게 감사하다”고 소감을 전했다.

김선순 복지정책실장은 “코로나19 확산으로 인해 기업의 사회공헌활동이 많이 축소되고 장애인들의 삶 또한 열악해진 이 시기에 사회적 상생을 위한 후원을 펼친 현대차그룹에 감사드린다”며 “앞으로도 서울시는 적극적으로 장애인에 대한 기업의 관심을 유도하고 사회공헌활동을 지원하겠다”고 말했다.

