靑의 진단 民의 현실…좁혀지지 않는 괴리감

文대통령 취임 4주년 특별연설…일자리 중요성 강조, 코로나 극복도 과제로

[아시아경제 류정민 기자] "마무리를 생각할 시점이다. 하지만 남은 1년이 지난 4년 그 어느 때보다 중요하다고 느낀다."

10일 오전 청와대에서 TV 생방송으로 전해진 문재인 대통령의 취임 4주년 ‘특별연설’에는 비상 시기와 관련한 현실 인식이 반영돼 있다. 글로벌 코로나19 위기가 1년 3개월간 이어지면서 지금까지는 물론이고 앞으로도 국정의 초점은 방역에 집중할 수밖에 없는 상황이다.

특히 문 대통령 국정 구상의 핵심 키워드는 코로나19로 직격탄을 맞은 ‘일자리’ 문제다. 문 대통령이 임기 마지막까지 일자리에 최우선을 두겠다고 강조한 것은 경제 회복과 양극화 해소 모두 일자리라는 키워드와 관련이 있기 때문이다.

문 대통령은 "위기 속에서 새로운 미래를 만들어내는 것이 우리 정부의 남은 과제"라면서 "하나의 일자리라도 더 만드는 데 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 경제 심리가 회복 국면에 들어선 것은 눈여겨볼 부분이다.

문 대통령은 "우리 경제가 경제협력개발기구(OECD) 어느 나라보다 빠르게, 이미 지난 1분기에 코로나 위기 전 수준을 회복했다고, 국민 여러분께 보고드릴 수 있게 되어 매우 다행스럽게 생각한다"고 말했다.

문제는 청와대 진단과 현실의 괴리감이다. 문 대통령 직무수행(국정수행) 긍정평가 비율은 1년 전의 절반 수준으로 떨어져 있다. 한국갤럽의 역대 대통령 취임 4주년 시기 여론조사 결과를 살펴보면 문 대통령은 34%의 긍정평가 비율을 보였다.

김대중 전 대통령의 33%와 비슷한 수준이고 노무현(16%), 이명박(24%) 전 대통령보다는 높은 수치다. 그러나 문 대통령의 직무수행 부정평가 비율은 58%로 이 전 대통령의 60%와 큰 차이가 없다. 정치적 안티 계층이 두텁게 포진해 있다는 얘기다.

그나마 위안을 삼을 수 있는 건, 최근 여러 여론조사에서 지지율이 반등 조짐을 보이고 있다는 점이다. 하지만 청와대 기대 수준과는 여전히 큰 차이가 있다.

역대 대통령들이 임기 4주년 이후 국정 동력 회복에 어려움을 겪은 이유는 대선 시즌이라는 특수성과 무관하지 않다. 중요 선거를 앞둔 시기의 여당은 ‘민심의 눈높이’에 초점을 맞출 수밖에 없는데 여의도 정가의 목소리가 커질수록 청와대와의 충돌 가능성도 증폭된다.

특히 대통령은 퇴임의 시기가 다가오고 여당의 차기 대선후보 윤곽이 잡힐수록 국정 장악력이 약화할 수밖에 없다. 여당의 차기 대선주자가 그리는 국정의 방향과 청와대 인식의 간극이 드러날수록 여권 내부의 불협화음은 커진다. 청와대가 대선 개입 논란에 휘말리지 않도록 조심할 경우 정치 리스크는 완화된다.

여권 대선주자 중 이른바 ‘문심(文心)’ 논란을 일으킬 만한 ‘친문(친문재인)’ 핵심 인사가 보이지 않는다는 점은 눈여겨볼 부분이다. 문 대통령 스타일상 여당의 대선 레이스에서 엄정중립의 정치 스탠스를 견지할 가능성이 크다는 게 대체적 견해이다. 문 대통령이 4주년 연설에서 밝힌 내용도 이런 분석과 맥이 닿아 있다.

문 대통령은 "대한민국 운명을 좌우할 수 있다는 자세로 임하겠다. 수많은 위기 앞에서도 단결하며 전진했던 위대한 국민들과 함께 당당하게 나아가겠다"면서 "모든 평가는 국민과 역사에 맡기고, 마지막까지 헌신하겠다"고 다짐했다.

임기 말을 맞이한 대통령에게 남은 1년의 임기는 정치·경제·외교 등 주요 현안에 대한 점검과 성찰을 토대로 밑그림을 잡아야 한다는 게 전문가들의 지적이다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 "촛불로 시작한 정부인데 인사·소통·개혁 등에 있어 국민 눈높이에 맞지 않은 부분이 있다면 성찰하고 과감하게 수정해서 마무리를 잘해야 한다"고 주문했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr