[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당은 코로나19 백신 접종 이상 반응을 보이는 이들에 대한 선제적 지원을 정부에 요구했다.

9일 이용빈 민주당 대변인은 서면 브리핑을 통해 "코로나 면역 전선을 구축하는데, 의료기관, 필수사회시설 등의 면역 확보를 비롯해, 코로나 치명률이 높은 고령인구에 대한 예방접종이 필수적"이라며 "사회적으로 증폭되는 백신 불안감을 낮추기 위해선 이상반응을 철저히 조사하고, 투명성과 공개성을 강화해가야 한다"고 강조했다.

이어 "무엇보다 백신 접종 이후 이상반응을 겪는 이들과 가족들이 안심할 수 있게 정부는 선제적으로 지원방안을 마련하길 바란다"며 "민주당은 백신 접종 이후 후유증을 겪고 있는 분들과 가족들을 위로하며 다각적인 지원책을 마련하는데 적극 노력하겠다"고 말했다.

