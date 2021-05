한은 "미국의 對中수입 증가…무역분쟁 이전수준 회복"

한국은행 해외경제포커스

[아시아경제 김은별 기자] 최근 미국의 대(對)중국 수입액이 크게 늘면서 무역분쟁 이전 수준을 회복한 것으로 나타났다. 미국 내 확장적 재정정책 기조로 수입 수요가 늘었고, 양국 간 관세 인상 조치가 소강 상태를 보이면서 수입액이 늘어난 것으로 보인다.

한국은행이 9일 발표한 해외경제포커스(최근 미국의 대중 수입 동향) 미국의 대중 수입액은 지난해 하반기부터 많이 증가하면서 금액 규모로는 무역분쟁 이전 수준을 웃돌았다.

코로나19 사태 이후 미국 정부가 경제 회복을 위해 재정지출을 크게 확대하면서 수입이 우선 급증세를 기록했다. 미국 수입의 전분기 증가율은 연이율로 작년 2분기 -54.1%에서 3분기 93.1%, 4분기 29.8% 등 회복세를 이어갔다. 올해 1분기는 5.7% 증가세를 기록했다.

품목별로는 전자기기, 기계류, 완구, 섬유제품 등 주요 수입품목이 작년말부터 크게 늘어났다. 다만 중국의 미국 수입시장 점유율은 아직 무역분쟁 이전보단 낮은 수준이다.

한은은 "바이든 정부의 확장적 재정정책 기조 지속, 대중 압박 수단으로 관세보다 인권·기술·환경 이슈 활용 등으로 인해 대중 수입은 앞으로도 상당기간 늘어날 가능성이 있다"고 전망했다. 또 "미·중 무역협정 체결로 미국이 대중 수입품에 대한 평균관세율이 인하된 데다 바이든 정부가 고율 관세 부과를 통한 통상압박 방식을 기피하는 것도 대중 수입 증가에 기여했다"고 설명했다.

다만 "미국의 부양책 효과가 대중 수입 증가로 쏠린다면 바이든 정부가 받게 될 정치적 압박이 커질 수 있기 때문에 대중 수입 증가세가 장기간 지속되긴 어려울 전망"이라고 덧붙였다.

