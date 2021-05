文대통령 10일 취임 4주년 특별연설…춘추관 기자 질의응답도 (종합)

10일 오전 11시 취임 4주년, 靑 특별연설…코로나 상황 고려해 기자 20명 참석, 현안 질의

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 오는 10일 청와대 춘추관에서 취임 4주년 특별연설을 진행한다. 청와대 출입기자들과의 현안 질의응답도 예정돼 있다.

박경미 청와대 대변인은 7일 "문 대통령은 취임 4주년을 맞아 10일 오전 11시 춘추관에서 취임 4주년 특별연설을 한다"고 밝혔다.

박 대변인은 "특별연설에서 지난 4년을 돌아보고 남은 1년의 국정운영 계획을 밝힐 예정"이라며 "문 대통령은 이어 출입기자 질문에 직접 답변할 계획"이라고 설명했다.

박 대변인은 "문 대통령은 지난 신년 기자회견과 마찬가지로 사전 협의 없이 현장에서 질문할 기자를 선정한다"고 덧붙였다.

코로나19 거리두기 상황을 고려해서 사전에 청와대 기자단에서 선발한 20명의 기자들이 '질문자'로 참석할 예정이다.

청와대 핵심 관계자는 "특별연설 시간은 정확하게 특정하기 어렵지만 20여분 정도 될 것으로 예상된다. 예민한 사안들이 연설 내용에 포함돼 있는지는 알고 있지 못하다"고 말했다.

청와대 핵심 관계자는 "공식 명칭은 대통령 취임 4주년 특별연설이다. 특별연설 이후에 출입기자 질문에 답변을 하실 예정인데 특별연설에 무게중심이 실려 있기 때문에 특별연설이라고 했다"고 덧붙였다.

