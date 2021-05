[아시아경제 임혜선 기자] 동아오츠카 포카리스웨트 이온워터가 9일 개최되는 반려견 마라톤 대회 ‘댕댕런 2021’을 후원한다고 7일 밝혔다.

올해로 5회를 맞이한 ‘댕댕런'은 반려견과 반려인이 함께 코스를 완주하는 이색 마라톤 대회로, 유기견, 동물학대 등 반려견 사회문제를 개선하기 위한 취지에서 시작됐다.

올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 고려해 비대면 방식으로 행사가 진행된다.

포카리스웨트 이온워터는 ‘댕댕런 2021’ 참가자 5천명에게 물처럼 산뜻하고 가볍게 즐기는 저칼로리 이온음료 포카리스웨트 이온워터를 제공한다.

