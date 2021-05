올림픽대로·강변북로 교통관리시스템 세척…부분 교통통제

자동차전용도로 8개 노선 교통관리시스템 373개소 세척작업

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 올림픽대로와 강변북로 등 자동차 전용도로 8개 노선, 기타 하부도로에 대한 교통관리시스템 세척작업을 오는 10일부터 28일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

세척작업 대상 자동차 전용도로는 내부순환로, 강변북로, 올림픽대로, 북부간선로, 동부간선로, 서부간선로, 경부고속도로, 강남순환로 등이다.

이번 세척작업의 대상은 진행방향의 교통 소통 상황을 볼 수 있는 도로전광표지와 교통정보 수집용 영상검지기 카메라 373개소로 시인성을 높여 보다 정확한 교통정보를 제공하기 위한 목적으로 실시된다. 개소당 1시간여가 소요될 예정이며 공단은 봄, 가을철 연 2회 세척작업을 하고 있다.

공단은 19일 동안 세척 기간 중 대상 구간에 대해 오전 10시부터 오후 5시까지 1개 차로씩을 부분 통제한다. 도로에서 약 8m 높이의 시설물에서 수작업으로 세척을 진행하기 때문에 인근 통행시 속도를 줄여줄 것을 당부했다. 보다 자세한 내용은 서울시설공단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

조성일 이사장은 “교통안전 시설물을 충분히 배치하고, 갓길 작업 등을 통해 교통체증 유발을 최소화하기 위해 노력하겠다”며 “앞으로도 서울시설공단은 시민여러분께서 안전하고 편리하게 서울 자동차전용도로를 이용하실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr