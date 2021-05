[포토] 총리 인준까지 가시밭길 예고

[아시아경제 윤동주 기자] 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 6일 국회에서 열렸다. 김 후보자는 지명 철회를 요구하며 공세를 퍼붓는 야당에 대해 "부끄럽다", "사려깊지 못했다"라며 몸을 바짝 낮췄다. 사실상 마지막 총리 지명자인 김 후보자에 대한 총리 인준까지 가시밭길이 이어질 전망이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr