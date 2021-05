인도 일일 확진·사망 세계기록 또 경신

[아시아경제 조현의 기자] 인도의 코로나19 신규 확진자와 사망자 수는 6일 세계 최다 기록을 갈아치웠다.

인도 보건·가족복지부는 이날 오전 기준 일일 신규 확진자 수가 41만2262명으로 집계됐다고 발표했다.

인도의 일일 신규 확진자 수는 지난 1일 세계에서 처음으로 40만명을 넘어선 후 확산세가 주춤했다가 이날 다시 종전 최고치를 경신했다.

누적 확진자 수는 2107만7410명으로 불어났다. 미국에 이어 세계 2위다.

사망자 수도 이날 3980명을 기록하며 종전 최고치를 넘어섰다. 누적 사망자 수는 23만168명이다.

다만 전문가들은 통계에 잡히지 않는 실제 사망자 수가 더 많은 것으로 추정하고 있다.

인도에서는 이날까지 약 1억6250만회분의 백신 접종이 이뤄졌다. 이 중 2회까지 백신 접종을 마친 이의 수는 약 3150만명으로, 인구의 2.3% 수준이다.

