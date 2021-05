[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘은 다음 달 예정인 전당대회에서 준비위원회 위원장으로 정양석 사무총장을 인선했다.

국민의힘은 6일 오전 비상대책위원회를 열고 해당 안건을 의결했다고 밝혔다.

위원장 1인, 위원 8인 체제인 준비위는 이철규·추경호·박성민·유상범·전주혜 의원, 함경우 조직부총장, 김수민 홍보본부장, 박용찬 서울영등포을 당협위원장으로 구성된다.

