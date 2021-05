에몬스 '오케이 광자매' 제작 지원…협찬가구 15% 할인 행사

워너비 헤르메스 소파, 방송 이후 매출 47.2%↑

[아시아경제 김보경 기자] 에몬스가구는 KBS2 주말드라마 '오케이 광자매' 제작 지원을 통해 매출 증가 등의 효과를 봤다고 6일 밝혔다. 협찬 가구에 대해선 이달 말까지 15% 할인하는 행사를 진행한다.

에몬스는 극중 이광남(홍은희 분)의 거실 공간에 워너비 헤르메스 소파와 루치아노 거실장 그리고 허기진(설정환), 허풍진(주석태 분) 형제의 침실과 거실에 마리안느·제이드 침실, 워너비 라운지 소파 등 주요 공간에 다양한 제품을 협찬했다.

특히 이광남(홍은희 분)의 거실에 워너비 헤르메스 소파는 3월 방송 이후 전월 대비 매출이 47.2% 증가했다.

워너비 헤르메스 소파는 에몬스에서 새롭게 개발한 트윈더(Twinther) 가죽을 적용한 컨템포러리 소파다. 트윈더 가죽은 자연스러운 발색력과 빛을 흡수하는 특성이 있어 고급스러운 무광의 느낌을 표현한다. 높은 내구성과 항균성, 생활방수 기능으로 관리가 용이한 특징을 가지고 있다.

워너비 헤르메스 소파는 라이트 그레이, 미라지 블루, 클래식 블루, 브라운, 핑크, 카멜, 와인 등 총 7가지 색깔 선택이 가능하다. 소파 길이를 10㎝ 단위로 늘리고 줄여주는 맞춤 서비스도 제공한다.

에몬스의 스테디셀러인 루치아노 거실장은 2가지 색깔(흰색, 회색)와 높이 선택이 가능하다. 전면에 강화유리를 사용하고 골드빛 스틸 포인트로 품격있는 공간을 연출할 수 있다.

에몬스는 협찬된 가구를 15% 할인하는 행사를 5월 말까지 진행하고 있다. 에몬스 관계자는 "드라마의 인기와 함께 드라마 속 공간들과 가구에 대한 궁금증으로 소파, 거실장 등을 찾는 고객이 많아졌다"며 "'오케이 광자매' 제작지원을 기념해 협찬제품을 할인하는 행사를 기획했다"고 말했다.

