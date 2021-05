코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복

코스닥 0.06% 하락 출발…오전 9시25분 기준 상승 전환

[아시아경제 공병선 기자] 장 초반 코스피가 등락을 반복하며 혼조세를 나타내고 있다. 장 초반 3150선을 회복하기도 했다.

6일 코스피는 전 거래일 대비 0.01%(0.35포인트) 상승한 3147.72로 출발했다. 이날 장 초반 3133.64까지 떨어졌다가 오전 9시19분 3150.72로 오르는 등 등락을 반복했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 718억원, 112억원을 팔아치웠다. 개인은 827억원을 순매수했다.

상승한 업종이 다수였다. 은행의 상승폭은 3.53%로 가장 컸다. 이어 철강금속(2.43%), 운수창고(1.76%), 건설업(1.53%), 보험(1.49%) 등 순으로 올랐다. 전기전자(-0.99%), 비금속광물(-0.73%), 서비스업(-0.44%), 제조업(-0.28%), 유통업(-0.19%) 등 순으론 떨어졌다.

시가총액 상위 10개 종목 중 대부분이 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 7,500 등락률 -2.88% 거래량 371,679 전일가 260,000 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 공매도 부담도 꺾는 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 목요일 시초가로 반드시 공략하세요공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" 반토막 계좌 구원해 줄 “ㅇㅇㅇ” 바이오 株! 단 돈 4천 원대 황금주 close 의 하락폭아 -2.31%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 3,000 등락률 -2.27% 거래량 1,189,787 전일가 132,000 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 "하이닉스 인수, 국가 경제 위한 것"…최태원의 선견지명에 웃는 SK공매도 폭탄 가운데 外人 선택은 SK하이닉스외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감 close (-1.89%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 362,000 전일대비 2,500 등락률 -0.69% 거래량 170,598 전일가 364,500 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환 close (-0.96%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 500 등락률 -0.61% 거래량 4,776,522 전일가 82,600 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 폴란드 1위 통신사와 4G·5G 네트워크 솔루션 시험"삼성전자, 2Q에 인텔 제치고 '세계 반도체 매출 1위' 재탈환할 듯"이재승 사장 "고객 취향·라이프 스타일 반영해 가전 제품이 변화할 때" close (-0.85%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 644,000 전일대비 6,000 등락률 -0.92% 거래량 60,708 전일가 650,000 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감'공매도 재개' 장 초반 코스피 약보합세 close (-0.77%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,500 등락률 +1.30% 거래량 761,712 전일가 115,500 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 카카오 1분기 영업익 1575억.. 작년보다 79%↑카카오, 539억 규모 본사 직원 대상 스톡옵션 부여 결정코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속 close (-0.43%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,500 전일대비 1,000 등락률 +0.45% 거래량 212,759 전일가 223,500 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 저평가된 자동차 업종…"실적·기술력·협업 전개 모두 좋다" 제네시스 유럽 진출선언…연내 전략차종도 선봬'잘나가는' 현대차·기아, 美 진출 35년만에 첫 月 15만대 판매(종합) close (-0.22%) 순이었다. POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 391,500 전일대비 15,000 등락률 +3.98% 거래량 270,481 전일가 376,500 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 삼일, 중국산 철강 공급 감소에 포스코 철강제품 물류 담당 부각"공매도 재개 영향 無"…오전 코스피·코스닥 모두 오름세기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대" close (2.79%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 917,000 전일대비 3,000 등락률 -0.33% 거래량 97,204 전일가 920,000 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 공매도 폭탄 가운데 外人 선택은 SK하이닉스코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속LG전자, 청주·폴란드 분리막 공장 LG화학에 매각 검토 close (1.09%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 780,000 전일대비 16,000 등락률 +2.09% 거래량 23,565 전일가 764,000 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" 코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감 close (0.79%)는 상승했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 0.06%(0.58포인트) 하락한 966.62로 장을 열었다. 이날 오전 9시25분 967.21을 기록하며 상승전환 됐다.

역시 외국인과 기관의 매도가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 252억원, 187억원을 순매도했다. 개인은 531억원을 순매수했다.

업종별 지수의 등락은 엇갈렸다. 건설의 상승폭은 1.21%로 가장 컸다. 이어 금속(1.15%), 음식료·담배(0.97%), 운송(0.96%), 금융(0.84%) 순이었다. 반면 디지털콘텐츠의 낙폭은 -1.32%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-0.99%), 제약(-0.83%), 유통(-0.81%), 기타서비스(-0.63%) 등 순으로 하락했다.

모든 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,700 전일대비 600 등락률 -1.13% 거래량 215,280 전일가 53,300 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "1Q 기대 부합한 카카오게임즈…2Q 성패는 '오딘' 흥행에"외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감'공매도 재개' 장 초반 코스피 약보합세 close 의 낙폭은 -2.25%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 54,000 전일대비 1,300 등락률 -2.35% 거래량 69,828 전일가 55,300 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환"공매도 재개 영향 無"…오전 코스피·코스닥 모두 오름세 close (-2.17%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 127,800 전일대비 2,300 등락률 -1.77% 거래량 49,661 전일가 130,100 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환 close (-1.84%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,950 전일대비 250 등락률 -0.75% 거래량 180,896 전일가 33,200 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세 close (-1.81%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 76,200 전일대비 1,300 등락률 -1.68% 거래량 40,982 전일가 77,500 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것” close (-1.55%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 107,500 전일대비 2,700 등락률 -2.45% 거래량 405,878 전일가 110,200 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 공매도 부담도 꺾는 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 목요일 시초가로 반드시 공략하세요공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" 반토막 계좌 구원해 줄 “ㅇㅇㅇ” 바이오 株! 단 돈 4천 원대 황금주 close (-1.54%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 102,400 전일대비 2,600 등락률 -2.48% 거래량 74,006 전일가 105,000 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것” close (-1.24%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 345,200 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 3,329 전일가 344,700 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대" close (-1.02%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 177,600 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 32,143 전일가 178,600 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 기대치 만큼 실적 나온 에코프로비엠…"호실적 쭉"외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환 close (-0.90%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,600 전일대비 100 등락률 +0.07% 거래량 60,128 전일가 149,500 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감"모바일로 뭉쳐야 산다" … 유통업계, 디지털전환 가속화기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대" close (-0.33%) 순으로 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr