진주시, 남부 어린이·동부 시립도서관 명칭 공모

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 가좌동 남부 어린이도서관과 초장동 동부 시립도서관에 사용될 새로운 도서관 명칭을 공모한다고 4일 밝혔다.

공모 일정은 오는 31일까지로 누구나 참여할 수 있다. 진주시 시정조정위원회를 통한 1차 심사와 진주시 홈페이지 투표를 통한 2차 심사를 거쳐 당선작을 선정한다. 선정 작품에 대해 각 50만원, 가작 2점에 대해 각 20만원의 시상금이 주어진다.

응모 방법은 우편, 이메일, 팩스, 방문 접수 모두 가능하다. 공모에 대한 자세한 사항은 진주시 홈페이지 및 진주시 문화예술과 문화시설팀으로 문의하면 된다.

시는 지역별로 균형 있는 문화시설을 확충하고 문화와 여가를 즐길 수 있는 공간을 제공하기 위해 공공도서관 건립을 추진하고 있다. 남부 어린이도서관은 내년 3월, 동부 시립도서관은 내년 12월에 각각 준공 목표로 사업에 박차를 가하고 있다.

한편 남부 어린이도서관은 지난해 설계 공모를 거쳤고 동부 시립도서관은 올해 4월 국제설계공모를 거쳐 당선작을 선정했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr