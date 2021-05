홍준표 "김오수, 검찰총장이 되면 권력과의 끈 끊어야"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 무소속 의원은 김오수 검찰총장 후보와 관련해 4일 "권력에 끈을 대어 총장이 되었는지는 모르지만 총장이 되면 그 끈을 끊어 버려야 한다"고 당부했다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "문정권(문재인 정부) 초기 검찰은 문 대통령의 지시에 따라 특수 4부까지 동원해 적폐수사에 올인해 상대 진영을 궤멸시키는 정치수사를 자행 함으로써 권력의 사냥개 노릇을 충실히 이행했고, 집권 중반기에는 문정권 비리를 감싸기 위해 집 지키는 불독이 되어 수단 방법 가리지 않고 불법 권력 지키기에 혈안이 됐다"면서 "그렇게 국민 눈치 안보고 안팎으로 견마지로(犬馬之勞)를 다했음에도 수사권은 공수처와 경찰에 다 빼앗기고 검찰은 이류 수사기관으로 전락하면서 이제 퇴직 후 변호사도 하기 힘든 형국이 됐다"고 언급했다.

이어 "검찰의 몰락"이라며 "사냥개 노릇, 불독 노릇을 한 업보"라고 말했다.

그는 "새롭게 지명된 김오수 검찰총장 후보는 부디 이런 검찰은 만들기 마시기 바란다"며 "마지막 남은 검찰의 자존심은 지키라"고 당부했다. 홍 의원은 "검찰의 존재 이유는 정의 구현"이라며 "정권은 유한하지만 검찰은 영원하다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr