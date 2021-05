경남제약, 수분 보충·피로 회복 '링커스틱' 출시

[아시아경제 유현석 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,080 전일대비 70 등락률 -0.98% 거래량 96,719 전일가 7,150 2021.05.04 14:10 장중(20분지연) 관련기사 경남제약-블루베리NFT, ‘듀얼 항체 코로나19 자가진단키트’ 특허 출원 완료경남제약, 한국시니어스타협회와 업무교류 위한 MOU 체결경남제약, 하루 1포로 부족한 단백질 채울 수 있는 ‘결프로틴 플러스’ 출시 close 은 신제품 ‘링커스틱’을 출시했다고 4일 밝혔다.

‘링커스틱’은 수분 보충과 피로 회복을 위한 마시는 수액 제품으로, 포도당과 나트륨 성분의 최적 배합으로 체내 빠른 수분 공급이 이뤄질 수 있도록 했다. 주성분으로 분말결정포도당, 타우린, 염화나트륨과 함께 필수아미노산인 L-로이신, L-이소로이신, 비타민 C, 비타민 B군 등의 성분이 함유됐다.

분말형 스틱 형태로 휴대가 간편하며 언제 어디서든 물에 섞어 마실 수 있다. 상큼한 레몬 맛으로 남녀노소 누구나 쉽게 음용이 가능한 것이 특징이다. 섭취 방법은 1일 1포를 물 500mL에 타서 마시면 된다.

권장 섭취 대상은 ▲평소 수분 섭취량이 부족한 경우 ▲커피, 카페인 음료 섭취가 잦은 직장인, 학생 ▲운동 등 신체 활동량이 많아 수분 보충이 필요한 경우 ▲빠른 갈증 해소가 필요한 경우 등이다.

‘링커스틱’은 현재 경남제약 직영몰인 ‘라이브케어’에서 출시기념 할인가에 구매할 수 있다. 앞으로 쿠팡, 위메프, 티몬, 카카오커머스, 11번가, 지마켓, SSG닷컴, 롯데아이몰, 옥션 등 다양한 온라인 채널에서 판매될 예정이다.

경남제약 관계자는 “신제품 링커스틱은 국민 비타민C 브랜드인 레모나로 잘 알려진 경남제약에서 제조한 제품인 만큼 성분은 물론 맛까지 더해져 개발했다.”면서 “앞서 경구용 수액 전문의약품인 ‘링거라이트액’으로 단독 허가권을 획득한 경험으로 대중성과 신뢰도를 쌓았다.”고 말했다.

한편, 경남제약의 경구용 수액 제품으로는 단독 허가권을 획득한 전문의약품인 ‘링거라이트액’ 등이 있으며 연내 일반의약품으로도 출시될 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr