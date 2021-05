KB국민은행, 가정의달 맞이 가족사랑 경품 이벤트

안마 의료 가전, 노트북, 로봇 청소기 등 원하는 경품 선택 후 응모

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 가정의 달을 기념해 5월 말까지 '사랑을 말하고 싶다면 마음 배달부' 이벤트(이하 마음 배달부)를 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 이벤트는 KB국민은행 이용고객이라면 누구나 참여할 수 있는 행사다. 이벤트 기간 동안 KB스타뱅킹 앱을 통해 안마 의료 가전, 노트북, 로봇 청소기 등 원하는 경품을 선택 후 응모하면 추첨을 통해 당첨된 고객에게 경품을 증정한다.

KB국민은행은 대상 고객 중 총 1100여명을 추첨해 ▲세라젬 V4 ▲LG로봇청소기 ▲정관장 홍삼톤 ▲맥북에어 노트북 13형 ▲애플 에어팟 ▲KB스타프렌즈 키링 2종 세트 등의 푸짐한 경품을 증정한다. 또한 KB스타뱅킹 마음 배달부 이벤트 페이지 내에서 '별뱅’s 픽' 7개 이벤트에 참여하면 당첨 확률이 최대 4배로 높아진다.

KB국민은행 관계자는 “가정의 달을 맞아 마음을 전하고 싶었던 가족에게 고마움을 표현할 수 있는 기회를 마련했다”며, “앞으로도 고객에게 감동을 드릴 수 있는 이벤트를 지속적으로 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr