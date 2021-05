김기현 "백신 확보는 세계 꼴지인데 호언장담은 세계 최고"

[아시아경제 나주석 기자] 김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표는 정부의 코로나19 백신 정책을 비판하며 "백신 확보와 접종은 세계 꼴찌수준인데 호언장담만큼은 세계 최고수준이라 극명하게 대비가 된다"고 말했다.

4일 대표대행은 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에서 "문재인 대통령과 정부 당국자는 ‘수급에 문제가 없다’, ‘집단 면역은 11월까지 될 것’이라고 계속해서 반복해서 말하고 있지만 정작 국민들은 내가 언제 백신 맞을지 아무도 알지 못한다"면서 "백신을 달라고 했더니 불신만 가득 주고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 든다"고 지적했다.

김 대표대행은 "백신 수급 문제는 정쟁의 대상이 될 수 없다"면서 "국민 생명과 안전에 관한 문제이고, 경제 전체의 주름을 잡는 매우 심각한 문제로 저희는 이 문제 여야를 초월해서 적극적으로 하겠다고 이미 표현했고, 국회의장에게도 국회 차원에서 백신 확보를 위한 국회사절단 파견을 제안했더니 국회의장도 그 점에 대해 적극적인 협조와 지원을 약속했다"고 소개했다.

이어 "정부는 아직도 구체적인 백신 수급계획 어떻게 될지 물량 확보가 어느정도 됐는지 구체적인 계획을 밝히고 있지 않다"며 "이철희 청와대 정무수석에게 어제 그 자료를 요구했지만 지금도 여전히 문제가 없다는 장담만 하고 있다는 실정"이라고 전했다.

한편 김 대표대행은 이날 예정된 5개 부처 인사청문회와 관련해 "상당수 후보자들이 장관 후보자는커녕 공직자 자격에도 의문이 있다"면서 "인사청문회가 요식행위에 불과하다고 생각하는 것 같은데 코드만 맞으면 아무리 국민이 반대하고 국회에서 하자를 명확히 드러낸다 해도 하겠다는 내로남불, 표리부동 행태를 계속한다면 국민에게서 결코 용서받지 못할 것이라고 확신한다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr