네이버, 블로그 이벤트 조기 종료에 이용자 '부글부글'

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 블로그 이용자들을 상대로 이벤트를 진행했다가 돌연 조기 종료를 선언해 뭇매를 맞고 있다.

네이버는 4일 "지난 1일부터 시작한 '#오늘일기 챌린지'를 부득이하게 조기 종료하게 됐다"고 밝혔다.

네이버는 지난 1일부터 14일까지 2주 동안 블로그에 일기를 올린 이용자에게 네이버페이 1만6000원을 지급하는 '매일매일 챌린지 #오늘 일기'라는 이벤트를 진행했다. 3일을 채우면 1000원, 10일이 되면 5000원, 14일까지 계속 글을 쓰면 추가로 1만원을 지급하는 방식이었다. 네이버는 최근 늘어난 블로그 이용자들의 마음을 잡고 다시 서비스를 활성화 시키기 위해 이 같은 이벤트를 마련했다.

하지만 네이버가 이날 이벤트 조기 종료를 선언하면서 이용자들의 불만이 폭주했다. 한 이용자는 "다시 블로그를 이용하면서 추억이 살아나 기뻤는데, 갑자기 농락당한 기분"이라면서 "네이버에 대한 신뢰가 크게 떨어졌다"며 토로했다. 일부 이용자는 청와대 청원 게시판에 글을 올리면서 항의하기도 했다.

조기종료 배경에 대해 네이버 측은 "매일매일 자신의 진짜 일상 일기를 기록하는 이용자를 독려하는 취지였지만 여러 아이디로 복사, 글 붙여쓰기하는 등 '어뷰징' 참여자가 지나치게 많았다"고 설명했다. 하지만 이를 두고도 갑론을박이 펼쳐지고 있다. 또 다른 이용자는 "어뷰징하는 사람들을 잡아내면 될 일을 무책임하게 처리한다"면서 "이용자를 탓하는 것도 불쾌하다"고 말했다.

네이버는 내부 점검을 통해 재정비하겠다는 입장을 밝혔다. 네이버 관계자는 "비정상적으로 참여하는 글들을 다 잡아내는 것이 기술적으로 한계를 넘어서서 이 같은 판단을 하게됐다"면서 "성실하게 참여해준 이용자에게 죄송한 마음이고, 세심하게 시스템을 재정비할 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr