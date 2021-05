[아시아경제 금보령 기자] 일본의 코로나19 확산세가 수그러들 기미를 보이지 않고 있다.

NHK방송에 따르면 3일 일본 전역에서 새로 확진된 코로나19 감염자는 4470명으로 확인됐다.

월요일을 기준으로 했을 때 하루 확진자가 4000명대인 것은 지난 1월18일 이후 15주 만이다.

일본 정부가 오사카 등 간사이 3개 광역지역과 수도인 도쿄에 유동인구 억제 대책을 포함하는 3차 긴급사태를 지난달 25일부터 발효했으나 확진자가 줄어들지 않는 상황이다.

이날까지 누적 확진자는 61만65명으로 집계됐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr