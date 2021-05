[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구가 관내 승마장 4곳에서 학생승마체험을 운영한다.

광산구 오는 6월 말까지 지역 내 초·중·고교 학생 500명을 대상으로 학생 승마체험 지원사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

광산구는 지난 3월 학교별 승마체험 수요조사를 실시하고, 46개 학교장 추천을 받아 4월 말 승마체험 학생명단을 확정했다.

각 학교 실정에 맞게 휴일이나 방과 후에 체험을 실시할 계획이다.

학생들은 1인당 10회에 걸쳐 승마에 대한 이론과 안전교육을 시작으로 말과 교감하기, 승마체험 등을 하게 된다.

광산구는 학생 개인별 10회 체험비에 해당하는 32만원 중 22만4000원을 지원한다.

광산구 관계자는 “승마체험이 학생들의 학업 스트레스 예방과 심신단련에 기여할 것으로 기대한다”면서 “승마인구 저변확대와 승마산업의 활성화에도 도움이 되길 바란다”고 말했다.

