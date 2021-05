구본준 "1등 DNA, LX 전체에 뿌리내리자"

[아시아경제 최대열 기자] 구본준 LX홀딩스 대표는 3일 직원들에게 "앞으로 우리가 가진 1등 DNA를 LX 전체에 뿌리내리자"라고 당부했다.

그는 이날 공식업무를 시작하며 이 같은 내용을 담은 출범사를 내놨다. 구 대표는 "평생을 비즈니스 현장에서 변화를 숙명으로 받아 들이고 살았지만 새로운 도전은 항상 쉽지 않다"면서도 "변화를 두려워하지 맙시다"라고 말했다.

이어 주요 계열사 사업이 시장 내 어떤 위상에 있는지를 짚으며 "우리 안에는 ‘1등 DNA’가 있다"고 강조했다. 그는 "앞으로 우리가 가진 ‘1등 DNA’를 LX 전체에 뿌리 내리자"며 "치열하게 고민하고 끈질기게 실행하자"고 강조했다.

아래는 이날 출범사 전문

