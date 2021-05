효성티앤씨, '젝시믹스'와 손잡고 국내 최대 섬유 전시회 참가

[아시아경제 황윤주 기자] 7 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 22,000 등락률 +3.04% 거래량 277,195 전일가 723,000 2021.05.03 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] "효성티앤씨, 판매가격 인상으로 증익 추세 유지" close 가 젝시믹스 등과 손잡고 국내 최대 섬유 전시회인 PID(Preview In Daegu) 에 공동으로 참가한다.

효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 22,000 등락률 +3.04% 거래량 277,195 전일가 723,000 2021.05.03 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] "효성티앤씨, 판매가격 인상으로 증익 추세 유지" close 는 오는 12일부터 14일까지 대구엑스포에서 개최되는 PID 전시회에서 크레오라(creora), 리젠(regen) 등이 적용된 다양한 제품을 대거 선보인다고 3일 밝혔다. PID는 대구경북섬유산업연합회가 주관하는 국내 최대 섬유소재 전시회다.

이번 전시회에 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 22,000 등락률 +3.04% 거래량 277,195 전일가 723,000 2021.05.03 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] "효성티앤씨, 판매가격 인상으로 증익 추세 유지" close 는 크레오라 액티핏(creora ActiFit) 등을 적용한 다양한 제품을 내놓는다. 크레오라 액티핏은 일반 스판덱스보다 자외선, 땀, 산성비 등에 강한 기능성을 갖추고 있어 실내외 운동 모두에 적합하다.

특히 국내 대표 미디어커머스 기업인 브랜드엑스코퍼레이션의 요가복 브랜드 '젝시믹스'의 크레오라 액티핏을 적용한 레깅스가 눈길을 끌 것으로 기대된다.

효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 22,000 등락률 +3.04% 거래량 277,195 전일가 723,000 2021.05.03 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] "효성티앤씨, 판매가격 인상으로 증익 추세 유지" close 는 다양한 친환경 섬유 제품도 선보인다. 페트병을 재활용한 폴리에스터 섬유 기술을 활용해 지난 해부터 국내 지자체 및 기업과 연속적으로 협업을 진행해오고 있다.

이번 전시회에서도 영원아웃도어의 '노스페이스'에 리젠제주(regen jeju)가 적용된 노스페이스 K-ECO 삼다수 컬렉션이 전시될 예정이다. 리젠제주는 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 22,000 등락률 +3.04% 거래량 277,195 전일가 723,000 2021.05.03 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] "효성티앤씨, 판매가격 인상으로 증익 추세 유지" close 가 제주도 등과 협업해 만든 재활용 섬유다.

이 외에도 친환경적인 리젠에 쿨링 기능을 더한 리젠아스킨(regen askin)과 면 느낌이 나는 리젠코트나(regen cotna)를 적용한 제품들도 국내에서 첫 선을 보일 예정이다.

한편, 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 22,000 등락률 +3.04% 거래량 277,195 전일가 723,000 2021.05.03 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] "효성티앤씨, 판매가격 인상으로 증익 추세 유지" close 는 이번 전시회에서 주관사인 대구섬산련과 긴밀히 협력해 국내 유수의 패션 기업과 섬유 관계자들의 참가를 이끌어냈다. 올해 PID에는 국내기업 총 170개사와 중국, 인도 등에서 온 해외업체 총24개사가 참여한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr