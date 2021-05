[아시아경제 구은모 기자] 한국방송통신전파진흥원(KCA)은 오는 6일 노보텔앰배서더 서울 강남에서 고려대 기술법정책센터와 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠 전략을 주제로 한 ‘방송미디어 법제도 포럼’을 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 포럼은 ICT 산업 발전을 위한 법제도와 규제 합리화를 주제로 산학연 전문가와 함께 산업 주요 현안에 대해 발표와 토론이 이뤄질 예정이다.

OTT 이용이 전 연령층에서 확산하고 있지만 국내 OTT 산업 성장으로는 이어지지 못하면서 법적·정책적 지원 필요성이 커지고 있다. 포럼에서는 국내외 OTT 플랫폼의 콘텐츠 전략과 국내 사업자의 대응 현황을 살펴보고 국내 OTT 시장을 전망한다.

유건식 KBS 공영미디어연구소장이 발표를 맡았고, 윤용 LG헬로비전 사업협력실장과 최선영 연세대 교수가 토론에 참여할 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr