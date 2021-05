정청래 "野, 추접하게 김어준 출연료 물고 늘어져…안 높으면 이상한 것"

"김어준, 야구로 치면 라디오 업계 국내 MVP 투수"

"吳, 아무리 김어준 미워도 내쫓을 방법 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 야당에서 방송인 김어준씨의 고액 출연료 의혹을 제기한 가운데 2일 정청래 더불어민주당 의원이 "김어준에 대한 공격이 이래도 안 되고 저래도 안 되니까 결국 추접스럽게 출연료를 갖고 물고 늘어진다"고 비판했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 '국민의힘, 김어준 쫓아내기 방법을 가르쳐주마!'라는 제목의 글을 통해 "일등 카레이서를 공격하다 안 되니까 자동차를 공격하고 포장도로를 공격한다. 하책 중의 하책"이라며 이같이 말했다.

이어 "'그의 출연료가 TBS 사장보다 높다'고 유체이탈 화법으로 공격한다"라며 "이는 손흥민 연봉이 왜 감독보다 높냐고 공격하는 것과 같고 재벌총수 수입이 왜 대통령보다 높냐고 엉뚱하게 잠꼬대하는 것과 같다"고 비유했다.

그는 "또, '다른 방송 진행자보다 (왜 출연료가) 10배가 높냐'고 공격한다"라며 "이는 똑같은 진행자인데 왜 유재석은 누구의 10배를 받고 있냐고 묻는 것과 같은 말이다. 수요와 공급의 자본주의 시장원리를 부정하는 것과 뭐가 다르냐"고 반문했다.

또 정 의원은 "김어준이 진행하는 TBS '뉴스공장'은 라디오 청취율 부동의 압도적 1위고 당연히 이로 인해 광고 수입의 톡톡한 효자가 됐다. 야구로 치면 김어준은 라디오 업계의 국내 MVP 투수"라며 "김어준의 출연료가 안 높으면 그것이 이상한 거다"고 주장했다.

이어 "'뉴스공장'이 교통방송을 먹여 살리고 있다"라며 "팀 기여도가 높은 스타플레이어의 몸값은 그만큼 치솟는 것이다. 프로 선수들은 자신의 몸값을 올리기 위해 골을 넣고 승수를 쌓아간다"고 했다.

그는 "셀럽 연예인들의 티켓파워도 같은 이치"라며 "'1000만 돌파한 영화 주인공과 단역 배우의 개런티가 왜 이렇게 차이가 크냐'고 물으면 뭐라고 답하겠는가"라고 물었다.

그러면서 정 의원은 "김어준은 프로다. 에이스 투수고 에이스 골 게터"라며 "오세훈 시장이 아무리 그가 미워도 방송법을 위반하면서까지 그를 내쫓을 방법이 없다. 방송법상 그렇고 독집 재단의 규정상 그렇다"고 강조했다.

아울러 그는 "김어준을 쫓아낼 묘수는 있다"라며 "그가 방송사고를 일으키거나 현행범으로 체포되거나 청취율이 폭망해서 청취율 대비 출연료 가성비가 형편없이 떨어지면 그도 어쩔 수 없이 퇴출될 것"이라고 했다.

이어 "국민의힘이 그의 퇴출을 원한다면 국민의힘 당원과 지지자들과 함께 '뉴스공장' 청취율 떨어뜨리기 캠페인을 하는 수밖에 없다"며 "국민의힘은 '김어준 뉴스공장 듣지 맙시다', '김어준 뉴스공장 청취율을 떨어뜨리자'고 주장해라"고 비꼬았다.

끝으로 그는 "나는 '김어준 귀한 줄 알자', '김어준 계속해' 이렇게 주장한다"라고 했다.

앞서 국민의힘은 김어준씨의 1회 출연료가 약 200만 원으로, 현 정부 출범 이후 22억 원 이상을 수령했을 것이라고 주장했다.

이와 관련해 TBS는 진행자의 출연료는 개인정보에 해당해 공개할 수 없다고 밝혔다. TBS 측은 "출연료는 민감한 개인소득 정보라 당사자 동의 없이 공개할 수 없다"라며 "TBS의 재정자립도를 높이는 역할을 하는 점을 고려하면 '뉴스공장' 제작비는 총수익의 10%에도 못 미친다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr