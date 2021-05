김종인 "윤석열, 이달 중순쯤 결단 내릴 듯… 당은 큰 의미 없다"

[아시아경제 권서영 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 야권의 유력한 대권 주자로 주목받는 윤석열 전 검찰총장이 이달 중순께 의사를 표할 것으로 전망했다.

김 전 위원장은 오늘(2일) KBS에 출연해 "(윤 전 총장이 주위의 이야기를) 정리할 시간도 필요할 것이고, 자기가 확신이 서면 5월 중순 정도에 의사를 표시하지 않을까"라고 밝혔다. 그는 "아직 구체적으로 나온 게 없기 때문에 뭐라고 단적으로 얘기할 수는 없다"면서도 "별의 순간을 잡았으면 그것을 어떻게 잘 전개할 것인지 제대로 준비해야 한다"고 입을 열었다.

김 전 위원장은 윤 전 총장의 대권 행보에 관해 "한국 정치를 근본적으로 변화시켜야겠다 생각하면 아마 색다른 선택을 하게 될 것"이라 예측했다. 또한 "일반 정치인들이 추구하는 '안이한 방식'을 택한다면 어느 정당을 택할 가능성이 있다"고 덧붙였다. 전자의 '색다른 선택'은 독자적인 세력의 구축, 후자의 '안이한 선택'은 국민의힘 입당을 의미하는 것으로 해석된다.

또한 김 전 위원장은 "대통령 선거는 국회의원 총선과 달리 정당보다 개인의 힘을 발휘하는 것이 중요하다"면서 "대선 캠프의 사람들이 주축이 되어 선거를 주도하기 때문에 국민적인 인식으로 저 사람이 우리나라 대통령이 꼭 되어야 할 사람이라고 생각한다면 당에 큰 의미를 부여할 필요가 없다"고 강조했다.

다만 김 전 위원장은 "(윤 전 총장의) 현재 지지율이 높다고 해서 그 지지율이 계속 유지된다는 보장은 없다"고 밝혔다. 또한 "대권 준비를 짧은 기간에 얼마나 철저하게 할 수 있는지 앞으로 지켜봐야 할 사항"이라고 지적했다.

이어 김 전 위원장은 이재명 경기도지사에 대해서 "재주가 많고 변신에 능한 사람"이라는 평을 내렸다. 또한 국민의힘 차기 당권 구도와 관련해서는 "초선 의원들의 역할이 상당히 작용하지 않았나 생각한다"며 "초선이 국민의힘 당 대표가 되면 국민들에게 근본적인 변화를 보여줄 수 있을 것"이라고 언급했다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr