학업 중단 학생도 학교생활기록부 온라인 발급 받는다

나이스 홈에듀 민원서비스에서 발급 가능

3일부터 시범 서비스 시작

[아시아경제 한진주 기자] 자퇴나 제적, 유예 등 학업을 중단한학생들이 교육행정정보시스템(나이스·NEIS)에서 온라인으로 학교생활기록부를 발급받을 수 있게 된다.

2일 교육부는 학업중단학생들이 나이스 홈페이지 홈에듀 민원서비스를 통해 온라인으로 학교생활기록부를 발급받을 수 있도록 시스템을 개선하고 3일부터 시범 서비스를 시작한다고 밝혔다.

그동안 학업 중단 학생들은 취업이나 해외 유학을 위해 학교생활기록부가 필요할 때 출신 학교나 행정복지센터를 직접 방문해야발급을 받을 수 있었다.

한국교육학술정보원에서 운영하는 나이스 내 '홈에듀 민원서비스'에서 관할 교육청과 온라인 발급민원을 선택한 후 이름과 주민등록번호를 입력하고 공동 인증서에 로그인하면 즉시 학교생활기록부를 발급받을 수 있다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "정규교육과정을 중단한 학생들이 교육 민원서비스를 편리하게 이용할 수 있기를 기대하며, 앞으로도 교육 민원 서비스 제공에 사각지대가 발생하지 않도록 노력하겠다"고 말했다.

