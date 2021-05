가열되는 민주당 문자폭탄 논란…조응천 "지도부 입장 표명하라"

[아시아경제 송승섭 기자]조응천 더불어민주당 의원이 강성당원들의 문자폭탄 논란을 두고 차기 지도부에 분명한 입장표명을 공개 요구했다.

조 의원은 전당대회를 하루 앞둔 1일 페이스북에서 “차기 지도부는 열혈 권리당원들이 과잉 대표되는 부분에 대해 입장을 명확히 표명해 달라”고 밝혔다.

이어 “우리 진영의 불공정을 드러내놓고 반성할 기미가 보이면 좌표를 찍고 문자폭탄을 날리고 기어이 입을 다물게 했다”며 “당 지도부는 한술 더 떠서 미사여구로 우리의 불공정을 감추려 문자폭탄을 두둔했다”고 비판했다.

그러면서 “당은 원팀, 원보이스가 돼갔고 그 결과가 민심과 당심의 괴리이고 민심의 이반”이라고 주장했다.

또 “이번 논쟁에서도 내로남불과 이중잣대는 불거지고 있다”며 “‘뭐가 문제냐’를 넘어 아예 문자폭탄이 ‘좋은 일이다’까지 가고 있다. 표현의 자유, 선출직의 책임을 강조하면서 문자폭탄을 두둔하는 분 중에는 자신에 대한 비판적 칼럼에 대해서 소송으로 대응한 사람도 있다”고 지적했다.

그는 “정당민주주의가 제대로 작동하지 않는 정당에서는 열혈 당원들의 적극적 문자 행동이 당심 형성과정에서 과잉대표 될 가능성이 매우 크다. 당심이 왜곡되고 마침내 민심과 괴리될 것”이라고 꼬집었다.

한편 당원을 향해서는 “열혈 권리당원들께서는 볼륨을 조금만 줄이고 톤을 조금만 낮춰달라. 아시다시피 저는 소수파로 여러분의 목소리를 막을 힘도 없고, 뜻도 없다”며 “제발 진심을 곡해하지 않길 바란다. 저의 주장은 대선 승리를 위한 간곡한 전략 제안”이라고 호소했다.

조 의원은 윤호중 원내대표를 향해선 “윤 대표도 철저한 방역 절차 아래에 대면 의총을 성사시킬 방법을 마련해주기 바란다”며 “온라인 의총은 일방적 의견 전달 외에 교감이나 스킨십이 불가능해 총의를 모으는데 부적합할뿐더러 말하고 싶은 의욕을 반감시킨다”고 지적했다.

