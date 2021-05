한국철도, 5월 한 달간 ‘우리 함께 걸어요’ 챌린지 진행

KTX 이용 고객 8억 명 돌파 기념 행사

8억보 달성시 미혼모가정에 8000만원 기부

[아시아경제 조강욱 기자] 한국철도는 국민들과 함께 걸음 수를 모아 ‘미혼모가정 기부금’을 지원하는 ‘우리 함께 걸어요’ 챌린지를 5월 한 달 간 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 챌린지는 KTX 이용 고객 8억 명 돌파를 기념해 8억보를 걸으며 얻어지는 건강을 미혼모가정과 함께 나누자는 취지로 마련했다.

5월 한 달 동안 모든 참여자의 누적 걸음 수가 8억 걸음이 되면 한국철도 임직원이 평상시 모은 기부금 8000만 원을 저소득 미혼모가정에 지원한다.

국민 누구나 참여할 수 있다. 스마트폰에 모바일 애플리케이션 ‘워크온’을 설치하고 회원가입 후 ‘한국철도 기부챌린지’를 선택해 신청할 수 있다. 참여자는 이달 1일부터 걸음 수가 자동으로 측정되며 목표 달성 시 온라인 기부 증서가 발급된다.

또 한국철도는 미혼모가정의 지속적 후원을 위해 8개 지역본부 별로 수혜대상자를 선정하고 △출산용품 지원 △놀이학습용품 지원 △온라인 교육 등 맞춤형 사업을 진행할 계획이다.

김진준 한국철도 미래전략실장은 “건강을 챙기고 이웃을 도울 수 있는 뜻깊은 행사에 많은 사람들이 참여하길 바란다”며 “사회공헌활동을 통해 참여자와 수혜자가 함께 즐길 수 있는 유익한 프로그램을 꾸준히 발굴하겠다“고 말했다.

