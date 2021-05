법사위원장·합당·청년… 野 차기 지도부 핵심 과제는

김기현 신임 원내대표 "선공후사"… 시기·방법 등엔 '신중론'

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 신임 원내대표로 김기현 의원이 선출되면서 차기 지도부가 추진해야 할 당면 과제들에 관심이 쏠린다. 공석인 법제사법위원장 자리 배분과 국민의당과의 합당 문제 등 주요 쟁점 사안들이 산적한 가운데 차기 지도부의 정치력을 평가할 시험대가 될 것으로 전망된다.

김 신임 원내대표는 30일 국민의힘 소속 의원 101명 중 100명이 참석한 가운데 열린 원내대표 경선 결선 투표에서 66표를 얻어 신임 원내대표로 당선됐다. 그는 이날 결과 발표 후 기자들과의 자리에서 “참으로 중차대한 시기에 원내대표 책임을 받았다”며 “모든 개인적인 이익과 사리사욕을 다 버리고 오로지 선공후사하겠다는 정신으로 다시 한 번 대한민국을 침체로부터 회복시키겠다”고 다짐했다.

'법사위원장' 가져올 수 있을까

다음달 7일까지 여야가 재협의하기로 한 새 법사위원장 선출 문제는 차기 지도부의 주요 과제가 될 전망이다. 앞서 김 원내대표를 비롯해 원내대표 선거에 출마한 후보들은 입을 모아 ‘법제사법위원장 사수’를 외친 바 있다. 다만 그는 지난 22일 아시아경제와의 인터뷰에서 윤호중 더불어민주당 신임 원내대표에게 상임위 배분을 요구할 것인가에 대한 질문에 "요구하지 않는다"며 "자기들이 해야 할 의무니 이행해야 할 거니 저희가 구걸하는 방식으로 할 게 아니다"며 다소 소극적인 입장을 보인 바 있다.

다만 민주당 당 대표 경선에 출마한 후보들도 법사위원장을 내어줄 수 없다는 입장이라 차기 여야 지도부 간 갈등 국면이 예상된다. 따라서 국민의힘의 차기 지도부가 원 구성 협상에 얼마나 목소리를 낼 수 있을지 등 민주당과의 협상 전략이 관건이 될 것으로 보인다.

국민의당과의 합당 시기는?

주호영 전임 당대표 권한대행의 마지막 추진 과제였던 국민의당과의 합당 문제 역시 차기 지도부가 해결해야 할 주요 과제다. 앞서 주 전 대표대행은 28일 오후 안철수 국민의당 대표를 만나 야권 통합 문제와 관련한 의견을 교환하고 국민의힘 새 원내대표 선출 이후 논의를 이어가는 데 공감한 바 있다.

하지만 현재로선 합당 시기가 언제가 될지 불투명한 상황이다. 주 전 대표대행은 30일 국민의힘 의원총회에서 "어제 합당 선언도 할 수 있었던 상황"이라며 합당 논의가 빠르게 마무리될 것임을 시사한 반면, 김 원내대표는 합당 문제에 대해 아직은 신중해야 한다는 입장이다. 이날 김 원내대표는 “새 지도부가 구성되면 가치를 재정립하고 미래비전을 준비하면서 함께할 손님을 맞이하는 과정에서 통합이 필요한 것”이라고 밝혔다. 이어 기자들과의 자리에선 “합당을 위한 합당은 바람직하지 않다“며 ”그동안 진행된 게 무엇이고 앞으로 할 게 뭘지 파악 후 진행하겠다“고 덧붙였다.

정치권 핵심 키워드 '청년', 활동 보폭 넓힐까

김 원내대표를 비롯해 원내대표 선거에 출마한 후보들은 저마다 ‘청년’을 강조한 가운데 국민의힘 차기 지도부 역시 '청년 잡기' 행보를 이어갈 지 주목된다. 당 역시 지난 4·7 재보궐 선거에서 2030세대의 표심이 주요 변수로 작용한 만큼 청년층을 겨냥한 메시지를 내놓는 데 주력하고 있다.

김 원내대표는 당내 청년 의원들의 활동 폭을 넓히기 위해 정치 사관학교, 청년 정치 아카데미 창설, 청년당인 '청년국민의힘' 정비 등 계획을 밝혔다. 그는 아시아경제와의 인터뷰에서 "청년층을 향해 좀 더 다가갈 수 있는 오픈 마인드를 보여주겠다"고 말했다.

소상공인, 백신, 부동산

이밖에도 차기 지도부는 당면 현안인 소상공인 손실보상 소급적용, 코로나19 백신, 부동산 문제 등을 해결하는 데 주력할 것으로 예상된다. 특히 '소상공인 손실보살 소급적용'은 손실보상법의 4월 내 처리가 무산되면서 야권에서 강하게 반발하고 있는 사안이다. 국민의힘은 이를 당론으로 재택한 후 성명서 발표 및 천막 농성 등을 이어가고 있다.

이에 대해 김 원내대표는 "소상공인 손실보상 문제는 우리 당의 입장이 표명됐다시피 당연히 해결돼야 할 문제"라면서 "당면한 가장 큰 문제인 백신, 주택, 일자리 문제를 해결하기 위해 여야가 통틀어 당력을 모아야 한다"며 관련 논의를 시작하겠다고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr