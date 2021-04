[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전직 군의원이 부동산 투기의혹과 관련해 경찰이 전남 화순군청에 대한 압수수색을 진행했다.

30일 광주광역시경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면 경찰은 이날 오전 화순군청과 화순군의회 등에 압수수색 영장을 집행했다.

전직 군의원 A씨가 재직 당시 도로개설 정보를 미리 알고 주변 토지와 건물을 사들인 정황을 포착하고 경찰이 수사에 나선 것이다.

A씨는 사들인 토지와 건물 일부를 되팔았고 일부는 아직 소유하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “현재 수사가 진행 중이라 구체적인 내용은 말해 줄 수 없고, 확보한 자료를 면밀히 분석해 엄정하게 수사할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr