애큐온저축은행, 오픈뱅킹 고객전용 6% 적금 출시

[아시아경제 송승섭 기자]애큐온저축은행이 30일 오픈뱅킹 고객 전용 6% 적금상품을 출시했다.

오픈뱅킹 고객이 가입할 수 있는 ‘애큐온다모아자유적금’은 최대 6% 금리까지 제공한다. 자유적립식 적금으로 2만좌 한정 상품이다. 월 20만원까지 1년간 낼 수 있다.

기본금리는 연 2.5%이며 잔액모으기 기능을 통한 불입횟수가 6회를 넘기면 연 1.5%의 우대금리가 제공된다. 여기에 만기를 유지하고 마케팅 안내를 동의하면 추가로 2% 금리를 준다.

1000만원까지 연 1.6%의 금리를 주는 애큐온다모아자유예금도 나왔다. 별도의 복잡한 조건이 없는 요구불 예금 상품으로 잔액모으기 기능과 오픈뱅킹을 이용한 다른 금융사 계좌이체를 통해서 입금할 수 있다. 단 잔액이 1000만원을 넘어가면 연 0.1%의 금리가 적용된다.

이 밖에도 5월 말까지 '애큐온 오픈뱅킹 대축제' 이벤트를 통해 각종 경품을 증정한다.

이호근 애큐온저축은행 대표는 "오픈뱅킹 도입을 계기로 디지털 혁신에 더욱 박차를 가해 '가장 빠르고, 가장 편리하며, 가장 쉬운' 디지털 금융을 구축하겠다“고 강조했다.

