국립중앙의료원, '삼성 기부금 7000억원' 관리 위한 기금운용특별위 구성

"삼성 기부금 운용에 관한 모든 권한 이관"

[아시아경제 김지희 기자] 국립중앙의료원은 중앙감염병병원 건립 등 목적으로 기부된 삼성가의 기부금 7000억원이 투명한 절차를 통해 효과적으로 관리될 수 있도록 '기금운용특별위원회'를 구성한다고 30일 밝혔다.

국립중앙의료원에 따르면 의료원은 삼성으로부터 기부금이 납입된 지난 28일 기부금운영위원회를 긴급 소집했다. 이 자리에서 국가 감염병 대응 역량 강화를 주문한 기부자의 뜻에 따라 보건복지부, 질병관리청과 함께 운용하는 특별위원회 구성을 이사회에 제안했다. 이에 따라 삼성 기부금의 운용에 관한 모든 권한은 이사회 의결을 거쳐 새롭게 구성되는 특별위원회에 이관된다.

국립중앙의료원은 적법한 절차를 거쳐 최대한 빠른 시일 내에 이사회를 개최해 특별위원회 설치 절차에 돌입키로 했다. 보건복지부, 질병관리청도 참여하는 내·외부 위원 선임에 나선다.

정기현 국립중앙의료원장은 "코로나19 국가보건위기 속 큰 뜻을 내어준 기부자의 선의에 감사를 전한다"며 "국립중앙의료원은 기부자의 뜻에 따라 대한민국 국격과 국민의 눈높이에 맞는 명실상부 세계 최고의 중앙감염병병원이 건립될 수 있도록 노력을 다하겠다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr