[아시아경제 황윤주 기자] LG화학은 2021년 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "배터리 소재 시장 규모 크고 성장 초기 단계라 급속한 성장 예상된다"며 "추가 사업과 관련해 합작사(JV) 등 검토 중이고, 이르면 2분기 늦어도 3분기에 설명할 것"이라고 28일 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr