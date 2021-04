이인영 "한반도 평화 프로세스 재개 위해 北 인도적 협력 재개 시급"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 "한반도 평화 프로세스의 재가동을 위해 최선의 노력을 다하겠다"며 가장 시급한 것으로 북한과의 인도적 협력 분야 재개를 꼽았다.

이 장관은 28일 산림비전센터에서 주철현 더불어민주당 의원 등 43인이 공동주관한 '한반도 번영의 길, 남북 생명·경제공동체 추진방안' 토론회에서 "통일부는 어떤 일이 있어도 남북관계 복원과 한반도 평화프로세스의 재가동을 위해 끝까지 최선의 노력을 다 하고자 한다"며 이같이 말했다.

이 장관은 "그리고 여건이 조성되기를 기다리기보다는 주어진 여건 속에서 우리가 당장 할 수 있는 일부터 차근차근 실천해 나갈 수 있도록 하겠다"며 "그 시작은 가장 시급한 북한과의 인도적 협력 분야를 재개하는 것"이라고 강조했다.

이 장관은 제재와 수해, 코로나19로 인한 국경봉쇄 등으로 북한의 올해 식량 부족량이 100만톤 이상이 될 것이라고 전하며 "정부는 북한의 식량 상황을 주의깊게 살펴보면서 식량과 비료를 중심으로 한 민생협력을 적기에, 규모있게, 또 신속하게 추진하기 위한 준비와 노력을 지속해 왔다"고 강조했다.

이어 "남북 민생협력을 규모있게 추진해 북한 주민에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 올해 남북협력기금에도 관련 예산을 이미 반영해 놓았다"며 "북한의 반응, 북중국경 상황과 우리 국민들의 공감대 등 제반 요소들을 종합적으로 고려해서 필요할 때 즉각 시행할 수 있도록 착실하게 준비해오고 있다"고 덧붙였다.

이 장관은 "남북관계는 가다, 서다를 반복할 수 있지만 인도적 협력만큼은 단 한 순간만이라도 멈춰설 수 없다"며 "인도적 협력은

정치·군사·안보적 상황과 관계없이 꾸준히, 지속적으로 추진해 나가야 한다"고 말했다.

이 장관은 "남북간 인도적 협력은 남북이 생명·안전공동체를 함께 만들어 나갈 수 있는 길"이라며 "정부는 국민적 공감대를 바탕으로 코로나19 등 보건의료 협력과 민생협력 등 인도적 협력을 일관되게 지속해 나가겠다"고 말했다.

