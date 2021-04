[아시아경제 송승섭 기자]새마을금고중앙회는 마포중앙도서관에 'MG 숲'을 조성했다고 28일 밝혔다.

MG 숲은 탄소배출과 미세먼지가 많은 도심에 녹지환경을 조성하는 사업으로, 친환경 정책의 일환이다. 이날 행사에는 박차훈 새마을금고중앙회장과 유동균 마포구청장, 송경진 마포중앙도서관 관장 등이 참석했다.

박 회장은 "MG 숲이 탄소 중립과 미세먼지 예방에 도움이 되는 쉼터가 되기를 바란다"고 말했다.

