삼천리, 데이터 경영 추진…"디지털 경쟁력 강화"

데이터 통합 플랫폼 구축·임직원 데이터 분석 역량 제고

[아시아경제 김철현 기자] 종합에너지그룹 삼천리가 데이터 경영에 본격적으로 나섰다. 삼천리는 사내 시스템에 산발적으로 쌓여가던 도시가스 판매량, 매출, 공사 및 안전 점검 현황, 요금, 자원 관리 등 각종 데이터를 한 데 모아 체계적으로 관리할 수 있도록 클라우드 기반의 시스템을 구축했다고 28일 밝혔다. 여기에 에너지 가격지수, 날씨 등 각종 외부 요소까지 연계해 분석할 수 있도록 했다는 설명이다.

삼천리는 해당 시스템이 설정한 주기가 되면 자동으로 데이터가 업데이트 돼 시각화 자료로 구현되는데 이를 통해 여러 단계에 걸쳐 반복적으로 일어나던 취합 업무가 사라져 직원들의 업무 생산성이 높아질 것으로 기대된다고 밝혔다. 실시간으로 경영 데이터를 확인할 수 있어 경영진의 보다 빠르고 정교한 의사결정도 지원할 것으로도 예상된다.

이와 함께 삼천리는 방대한 데이터에서 인사이트를 도출하는 분석 역량 강화를 위해 지난해 임직원 교육을 시행했다. 연내에는 이를 확대해 데이터 분석 플랫폼 교육을 시행하는 등 직원들의 데이터 관리 역량에도 많은 힘을 쏟을 예정이다.

삼천리 관계자는 "향후 배관을 비롯한 각종 시설물 관리, 고객 상담, 채권 관리 등 다양한 업무 영역에 데이터 경영을 적극 활용할 예정"이라며 "327만 도시가스 고객들의 누적된 음성 상담 내역 등 각종 비정형 데이터를 분석하고 시뮬레이션을 통해 고객들에게 맞춤형 서비스를 제공할 계획"이라고 했다.

