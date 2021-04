남영신 육군총장 “코로나 과잉방역 전면 재검토”

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]육군이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 과잉방역 논란에 대해 처음으로 사과 입장을 내고 방역관리체계를 재검토하기로 했다.

28일 남영신 육군참모총장은 긴급 주요지휘관회의를 열고 "최근 일부 부대에서 용사들에 대한 과도한 방역 조치로 인해 장병 기본권까지 침해하게 된 일련의 사태에 대한 책임을 통감한다"며 "전후방 각지에서 대한민국 육군을 위해 헌신하는 장병들에 대한 진심 어린 위로와 자녀를 군에 보내주신 국민에게 송구하다"고 말했다. 남 총장이 이번 사안에 대해 공식 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

남 총장은 각급 부대 주요지휘관에게 "자성하는 마음으로 현 방역관리체계를 제로베이스 수준에서 진단 및 재검토하고 부하들과 소통하며 국민에 눈높이에 맞는 개선 소요를 도출해 줄 것"을 강조했다.

최근 군내에서는 휴가 후 예방 차원에서 의무 격리되는 장병들에 대한 급식과 생활 여건이 터무니없이 열악하다는 '폭로'가 각 군에서 잇따르며 많은 이들의 공분을 샀다.

특히 군인권센터(센터)는 지난 26일 성명을 통해 "육군훈련소가 코로나19 대응을 위해 예방적 격리 조치를 하면서 훈련병들에게 3일간 양치와 세면을 금지하고 화장실을 통제된 시간에만 다녀오게 하는 등 과도한 방역지침을 시행하면서 개인이 위생을 유지할 권리가 침해되고 있다"고 주장했다.

센터는 특히 "용변 시간제한으로 바지에 오줌을 싸는 일까지 종종 발생하고 있다는 제보도 접수했다"며 "감염 예방이라는 명목하에 배변까지 통제하는 상식 이하의 일이 발생하고 있다"고 지적해 논란이 커졌다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr