정치권, '故 정진석 추기경' 애도 물결… "모든 것 내줬다"

이재명·박영선·원희룡·오세훈 등 정치권 SNS 추모 릴레이

[아시아경제 박준이 기자] 여야 정치권이 천주교 서울대교구장을 지낸 정진석 추기경의 선종을 애도하며 추모의 뜻을 밝히고 있다. 여야는 정 추기경의 뜻을 잇겠다며 고인을 기렸다.

국민의힘은 28일 대변인 논평을 통해 공식 추모의 뜻을 밝혔다. 배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 "추기경님은 '아낌없이 주는 나무'와 같은 삶을 사셨습니다"며 "영면에 이르면서도 남은 재산을 어려운 곳에 기부하고, 장기 기증을 통해 희생과 나눔을 몸소 실천하며 모든 것을 주고 가셨습니다"고 말했다. 그러면서 "그 뜻을 경건한 마음으로 받들며 국민의힘도 약자와의 동행에 더욱 힘쓰겠습니다"고 밝혔다.

안철수 국민의당 대표는 “2012년 제가 정계 입문 후 찾아뵀을 때도 추기경님께서는 ‘서민들의 행복을 높이는 데 기여해달라’고 말씀하셨습니다”며 “저 역시 의대 재학시절 가톨릭학생회 의료봉사 경험을 말씀드리면서 ‘국민의 행복을 위해 끊임없이 노력하겠다’고 약속드렸습니다”고 전했다. 안 대표는 “국가의 존재 이유는 국민의 행복임을 잊지 않겠습니다”며 “이제는 이웃 걱정, 서민 걱정 저희에게 물려주시고, 하늘에서 편히 쉬십시오”라고 말했다.

이동영 정의당 수석대변인도 논평을 통해 "한국의 두 번째 추기경으로서, 항상 가난하고 소외된 시민들의 곁에서 그들의 손을 잡아 주셨던 따뜻한 '혜화동 할아버지'였습니다"며 "평소 생명운동을 이끌어 오셨던 추기경께서는 장기 기증을 몸소 실천하셨고, 모든 재산을 우리 사회에 돌려주고 가셨습니다"고 말했다. 그러면서 "추기경님께서 남겨주신 나눔과 연대의 고귀한 뜻을 이어받아 정의당도 코로나와 불평등으로 고통받고 힘들어하는 보통시민들의 든든한 버팀목이 되도록 더욱 힘쓰겠습니다"고 덧붙였다.

오세훈 서울시장은 페이스북을 통해 "처음 추기경님을 만나 뵀을 때가 생각납니다"며 "‘사람의 평가에 연연하지 말고 조용히 공로를 쌓아가면 하늘이 알아주실 것이다’라고 조언해주셨는데 지금은 제 평생 교훈으로 삼고 있습니다"고 고인을 기억했다.

이재명 경기도지사는 28일 페이스북을 통해 "'모든 사람에게 자신이 가진 모든 것을 주겠다'는 마음으로 평생 살아오셨던 추기경께서는 마지막 가시는 길까지 자신의 모든 것을 내어주셨습니다"며 "마지막으로 남기신 말씀이 '모든 국민이 행복했으면 좋겠다'는 것이었다고 하니 삶의 마지막 순간까지 자신보다 타인을 생각하는 너른 품과 진실한 삶의 태도 앞에 한없이 고개가 숙여집니다"고 말했다.

원희룡 제주도지사도 페이스북에서 "'옴니버스 옴니아, 모든 이에게 모든 것을 주겠다'하신 모토처럼 당신은 우리에게 당신의 모든 것을 남기셨습니다"며 "당신의 뜻을 마음에 새기며 국민이 슬퍼하지 않는 나라, 다음 세대가 더욱 행복한 나라로 함께 나아가겠습니다"고 말했다.

박영선 전 중기벤처부 장관도 페이스북에서 "우리 사회가 흔들릴 때마다 사랑과 지성으로 든든한 버팀목이 되어주셨고 장기기증과 통장잔액의 봉헌을 통해 마지막까지 아름다운 발자국을 남기셨습니다"며 "추기경님을 위해 박영선 에스델이 기도 드립니다"고 밝혔다.

나경원 전 국민의힘 의원도 페이스북에서 "마지막 떠나시는 길마저도 나눔과 선행의 실천으로 빛내신 추기경님의 헌신의 정신을 남은 우리들이 꼭 받들어 이어가겠습니다"며 "추기경님이 계셨기에 우리 국민과 대한민국은 더욱 행복했습니다. 그리고 영원히 추기경님을 그리워할 것입니다"고 추모했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr