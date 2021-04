LG디스플레이, ESG위원회·내부거래위원회 신설

[아시아경제 우수연 기자]LG디스플레이는 기업지배구조 개선의 일환으로 이사회 내에 ESG위원회와 내부거래위원회를 신설하기로 결정했다고 27일 공시했다.

LG디스플레이는 환경, 사회, 지배 구조에 관한 ESG 경영을 강화해 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위해 ESG위원회를 신설했다. 또한 내부 거래에 대한 회사의 내부 통제를 강화하고 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 내부거래위원회도 설치한다.

ESG위원회와 내부거래위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 정한다. 각 위원회는 위원회 결의로 위원장을 선정한다. 신설 일자는 ESG위원회가 지난 4월 26일, 내부거래위원회는 오는 7월 1일이다.

LG디스플레이 관계자는 "이번 위원회 출범을 계기로 ESG 경영을 더욱 강화하고 사회 각 영역의 구성원들로부터 신뢰받을 수 있는 글로벌 기업으로 거듭나기 위해 더욱 노력할 방침"이라고 말했다.

