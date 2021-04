[아시아경제 이정윤 기자] 지인에게 돈을 빌리고 갚지 않은 혐의를 받는 전 프로야구 선수 임창용(45)씨가 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 사기 혐의를 받는 임씨를 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다.

임씨는 지난해 7월께 알고 지내던 30대 여성에게 2500만원을 빌린 뒤 1500만원을 갚지 않은 혐의를 받는다.

피해 여성은 임씨를 서울중앙지검에 고소했고 강남서는 그해 11월께 사건을 넘겨받은 뒤 고소인과 피고소인 측을 각각 불러 조사했다.

한편, 1995년 해태 타이거즈(현 KIA 타이거즈)에 입단한 임씨는 24년간 선수 생활을 한 뒤 2019년 은퇴했다.

