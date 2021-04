[아시아경제 오현길 기자] 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 2,490 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,490 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일센트럴인사이트, 대표이사 변경 공시[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일 close 는 민세원, 박정운 각자대표 체제에서 박정운 단독대표 체제로 변경한다고 27일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr