진도군의회 “일본 후쿠시마 방사능 오염수 해양 방류 안 돼”

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 진도군의회가 지난 26일 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정을 규탄하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구했다.

군의회는 결의문을 통해 “후쿠시마 방사능 오염수에는 인체에 피폭을 일으키는 삼중수소, 세슘 등 여러 방사성 물질이 포함돼 있다”며 “이를 어떠한 안전장치도 없이 해양에 방류하는 것은 우리나라를 비롯한 인접국가 뿐만이 아닌 전 인류에 대한 공멸적 행위”라고 주장했다.

이어 “일본 정부는 후쿠시마 원전 사고 이후 방사능농도와 성분 등 측정 공표 자체를 금지했다”고 비판하면서 “정보를 투명하게 공개하지 않고 국제사회의 객관적인 검증마저 차단한 일본 정부의 발표를 더 신뢰할 수 없다”고 규탄했다.

박금례 의장은 “바다의 오염은 수산업이 주된 소득 중의 하나인 우리 진도군민의 생존권과 직결된 문제이므로 이번 방사능 오염수 방류 결정이 조기에 철회될 수 있도록 모든 역량을 모아 강력히 대응할 것이다”고 말했다.

