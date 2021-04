신한금융, 금융결제원과 '인증분야' 전략적 제휴 체결

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹이 금융결제원과 혁신적인 인증서비스를 발굴하고, 안전하고 편리한 인증서비스 제공을 위해 전략적 제휴를 체결했다고 27일 밝혔다.

양사는 금융인증서 도입 확대, 디지털 혁신점포 내 바이오인증 시스템 구축 협업, 은행권 공동 신원증명 금융분산ID 등을 추진한다.

신한금융은 바이오 인증, 블록체인 기반 분산ID 등의 인증 사업에 신한의 디지털 역량과 금융결제원의 인증 분야 노하우를 접목해 고객에게 차별화된 금융 서비스를 제공한다는 계획이다.

신한은행의 디지택트 브랜치와 같은 미래형 혁신 점포에 안면인식 등의 바이오 인증 기술을 적용한 혁신 서비스도 연내 개발할 예정이다.

신한금융 관계자는 "국내 공공, 민간기관에서 가장 많이 사용되는 금융결제원의 인증서를 카드, 금투, 생명 등 그룹 내에 적용해 고객 편의성과 안정성을 최우선으로 할 계획"이라며 "금융 업권별 최상위 디지털 플랫폼을 보유한 신한금융그룹과 국내 최고의 범용성을 가진 금융결제원 인증서비스 강점을 연계해 고객에게 혁신적인 디지털 서비스를 제공할 수 있도록 계속 협력해 나가겠다"고 말했다.

