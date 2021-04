현대차, 첫 고성능 SUV '코나N' 최초 공개

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 27일 현대 N Day 온라인 행사를 개최하고 현대차의 첫 번째 고성능 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델 '코나N'을 세계 최초로 공개했다. 기존 N 브랜드 라인업에 SUV의 실용성을 갖춘 모델을 추가해 고성능을 추구하는 고객들에게 선택의 폭을 넓혀줄 것으로 현대차는 기대했다.

코나N은 2.0ℓ터보 GDI엔진이 장착됐다. 기존 대비 지름이 5㎜ 커진 52㎜ 터빈휠과 면적이 2.5㎟ 증대된 12.5.㎟ 터빈 유로를 적용하고, 실린더 블록의 형상 및 재질 개선 등을 통해 엔진의 성능·내구성을 동시에 끌어올린 것이 특징이다. 특히 기존 엔진들은 약 6000rpm에서 최대출력에 도달했던 것에 반해 코나 N의 엔진은 약 5500rpm부터 최대출력을 유지시켜주는 플랫파워 특성을 현대차 최초로 적용했다. 이로 인해 가속구간에서 코나 N의 잠재력을 폭넓게 활용할 수 있게 됐다.

코나 N은 성능이 향상된 엔진과 8단 습식 듀얼 클러치 변속기(DCT)가 적용돼 벨로스터 N 대비 5마력에 4kgf?m만큼 성능이 향상된 최고출력 280마력, 최대토크 40kgf·m의 동력성능을 갖췄다. 또한 일시적으로 터보 부스트압을 높여 출력을 향상시켜주는 N 그린 쉬프트(NGS)를 작동하면 최대 290마력까지도 출력을 올릴 수 있다. 최고속도는 240㎞/h이고, 제로백(정지상태에서 시속 100km까지 도달하는 시간)은 단 5.5초다.

고성능 특화 기능인 ▲N 그린 쉬프트(NGS) ▲N 파워 쉬프트(NPS) ▲N 트랙 센스 쉬프트(NTS) ▲능동 가변 배기 시스템 ▲런치 컨트롤 등을 기본 사양으로 적용해 운전의 즐거움을 극대화했다.

운전의 재미를 높여주는 N전용 그래픽 인터페이스 탑재

코나 N 적용된 10인치 디스플레이와 헤드 업 디스플레이(HUD)는 N 전용 그래픽 인터페이스가 탑재돼 운전의 재미를 제공한다. 코나 N의 계기반은 기존 RPM과 속도계 2서클로 이루어진 통상적인 디자인에서 벗어나 ▲RPM ▲속도계 ▲기어 단수 ▲변속 표시등을 동시에 표현해주는 1서클 디자인도 함께 제공한다. 계기반의 남은 공간에서는 ▲유온 ▲냉각수온 ▲토크 ▲터보압 등의 고성능 특화 정보들을 표시해주며 운전자들은 이를 통해 차량의 섬세한 변화를 직접 확인할 수 있다.

코나 N을 선택하는 고객 특성을 고려해 고성능 전용 인포테인먼트 기능도 새롭게 추가했다. 레이스 트랙을 한 바퀴 주행할 때 걸리는 시간을 기록해주는 '랩 타임 측정장치'와 서킷에서 운전자의 동선을 추적해 기록해주는 'N 트랙 맵(N Track Map)' 기능을 탑재해 레이스를 위한 전문 장비 없이도 운전자가 자신감 있게 레이스 트랙을 공략할 수 있도록 했다.

고성능 전용 사양 외에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)도 대거 적용했다. 현대차는 코나 N에 ▲전방 충돌방지 보조(FCA) ▲차로 이탈방지 보조(LKA) ▲차로 유지보조(LFA)를 기본 적용함과 동시에 N 모델 최초로 ▲후측방 충돌방지 보조(BCA) ▲후방 교차 충돌방지 보조(RCCA) ▲스마트 크루즈 컨트롤(SCC) 등을 적용했다.

'역동적 N브랜드' 강인한 내·외장 디자인 적용

코나 N의 전면부는 고성능 이미지를 강조하는 N 로고가 부착된 전용 라디에이터 그릴과 함께 다크 크롬 현대 로고를 적용해 N 모델만의 강렬한 인상을 갖췄다.

측면부에는 기본차 대비 사이즈가 증대된 N 전용 퍼포먼스 휠과 235·40R19의 UHP 타이어가 바디 컬러 클래딩과 함께 코나의 공격적인 자세를 극대화해준다. 특히 바디 컬러 클래딩은 코나 N의 역동적인 비율과 넘치는 볼륨감을 한껏 강조해준다.

공기역학을 고려해 설계된 ▲프론트 립 스포일러 ▲더블 윙타입 리어 스포일러 ▲사이드 실 몰딩은 코나 N의 접지력을 향상시키고 고속 안정성을 높여준다.

코나 N의 실내는 N 전용 디테일 요소들을 반영하여 최적의 운전 환경을 조성했다. N 전용 퍼포먼스 블루 색상의 포인트가 적용된 ▲N 전용 시트 ▲스티어링 휠 ▲기어 노브 ▲핸드 브레이크 ▲메탈 페달 등이 탑재됐다. 특히 스웨이드 소재와 시트 측면 지지를 위한 사이드 볼스터가 적용된 N 전용 시트는 운전자를 안정감 있게 잡아준다.

새 브랜드 슬로건 'Never just drive' 소개…N브랜드 전략·비전 발표

이날 행사에서는 코나 N 공개와 함께 N의 새로운 브랜드 슬로건 '네버 저스트 드라이브(Never just drive)'를 소개했다. 현대차는 N 브랜드 필름을 통해 드라이빙 순간마다 느낄 수 있는 즐거움을 표현했고, 전기·수소연료의 등장으로 자동차 동력원이 변해도 운전의 즐거움을 변치 않고 추구하겠다는 철학을 담았다고 설명했다.

현대차는 WRC(World Rally Championship) 등 세계 최정상 모터스포츠 무대를 통해 축적한 기술을 바탕으로 고성능 브랜드 N을 런칭한 후 2017년 i30 N, 2018년 벨로스터 N에 이어 오늘 공개한 코나 N까지 고성능 N 라인업을 지속적으로 확장하고 있다.

토마스 쉬미에라 현대차 고객경험본부장 부사장은 "N은 지난 2015년 공개한 고성능 수소연료전기 컨셉카인 '2025 비전 GT'를 기점으로 지속가능한 퍼포먼스의 비전 실현을 목표로 발전해왔고, 전기나 수소연료, 혹은 두 기술이 융합된 고성능도 검토 중"이라며 "움직이는 연구소(Rolling Lab) 개념인 RM 프로젝트를 적극 활용해 고성능 기술을 지속적으로 연마하고 미래 고성능 전동화 시장을 선도해 나아갈 것" 이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr