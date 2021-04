[아시아경제 정동훈 기자] 현역 국회의원의 비서가 길거리에서 행인을 폭행해 경찰이 수사에 나섰다.

27일 서울 용산경찰서에 따르면 국회의원 7급 비서 A씨는 지난 23일 오후 11시 15분께 서울 용산구 한 거리에서 길을 가던 남성을 폭행한 혐의를 받는다. 사건 당시 A씨는 술에 취한 상태였다. 피해자와는 일면식도 없는 사이인 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 소환 조사할 예정이다.

