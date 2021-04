신한생명-오렌지라이프, 통합 앞두고 새로운 일하는 방식 마련

[아시아경제 오현길 기자] 신한생명과 오렌지라이프는 7월 '신한라이프' 출범을 앞두고 임직원을 대상으로 '포텐 데이'를 실시한다고 27일 밝혔다.

신조어 '포텐(Potential)이 터지다'에서 따온 말로, 양사가 보유하고 있는 역량과 잠재력을 아낌없이 발휘하자는 뜻을 담고 있다.

또 고객과 사회, 임직원, 영업가족, 신한금융그룹 등 4가지 측면의 이해관계자 모두의 만족과 행복을 위한 열가지 일하는 방식을 의미하기도 한다는 설명이다.

양사는 포텐 관련 영상 콘텐츠 시청, 포텐을 주제로 하는 삼행시 이벤트, 포텐 실천 우수 직원 선발 등을 매달 실시할 예정이다. 지난 21일에는 첫 번째 포텐 실천 우수 직원 6명을 선발하고 상금과 상장을 수여했다.

신한생명 관계자는 "포텐 데이를 통해 유연한 조직문화를 구축하고 일하는 방식을 새롭게 디자인해서 직원들에게 널리 전파할 예정"이라며 "포텐 연수, 포텐 런치, 승진자 통합 연수, 통합 동호회 등을 운영하며 임직원들의 감성통합에 박차를 가하고 있다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr