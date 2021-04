애경산업, 中 온라인 플랫폼 '징둥닷컴·핀둬둬·카오라' 진출

[아시아경제 이승진 기자] 생활뷰티기업 애경산업이 중국 온라인 시장 및 채널 강화에 속도를 내고 있다.

애경산업은 중국 2위 전자상거래 업체 ‘징둥(京東)닷컴’, 중국 이용자 수 기준 1위 온라인 플랫폼 ‘핀둬둬(?多多)’, 중국 최초의 직구 플랫폼 ‘카오라(考拉)’에 공식 진출했다고 27일 밝혔다.

애경산업은 지난 2018년 중국 최대 전자상거래 플랫폼 ‘티몰’ 진출 이후, 중국의 대형 온라인 플랫폼인 징둥닷컴, 핀둬둬, 카오라 등 3곳에 추가로 공식 진출했다. 이번 진출로 애경산업은 중국 디지털 시장의 빠른 성장세에 발맞춰 온라인 시장 확대를 가속화한다는 계획이다.

애경산업은 중국 온라인 시장에서 좋은 성과를 얻고 있는 대표 화장품 브랜드 ‘에이지 투웨니스(AGE 20's)’를 비롯해 ‘루나(LUNA)’, ‘플로우(FFLOW)’, ‘포인트(POINT)’ 등 메이크업 및 기초 화장품 브랜드를 입점해 운영한다.

특히 중국 2위 전자상거래 업체 징둥닷컴에는 에이지 투웨니스 플래그십 스토어가 오픈했다. 루나의 플래그십 스토어도 준비하고 있으며, '에이솔루션(a-Solution)’ 플래그십 스토어의 추가 오픈을 검토할 예정이다.

핀둬둬에는 에이지 투웨니스, 루나, 플로우, 포인트 등이 입점했다. 카오라에는 에이지 투웨니스가 우선 입점하고 '본결(BONGYUL)' 등 브랜드의 추가 입점을 계획 중이다.

애경산업은 티몰에서 중국 최대 쇼핑 축제 ‘광군제’ 기간 동안 3년 연속 BB크림 부문 판매 순위 1위를 달성하는 등 성공적으로 중국 시장에 안착한 에이지 투웨니스를 중심으로 중국 소비자에게 K-뷰티의 우수성을 알릴 예정이다.

애경산업 관계자는 “이번 징둥닷컴, 핀둬둬, 카오라 진출을 통해 중국 온라인 시장 판로 및 소비자와의 접점 확대를 기대한다”며 “애경산업은 K-뷰티 제품의 우수성을 알리며 글로벌 온라인 시장에 대한 확대를 이어나갈 것이다”라고 말했다.

한편 '티몰' 진출을 시작으로 동남아시아 최대 온라인 커머스 플랫폼 ‘쇼피’, 세계 최대 전자상거래 업체 ‘아마존’ 등 각 지역 대표 이커머스 플랫폼에 진출하며 글로벌 시장 영역을 확대해 나가고 있다.

