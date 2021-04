5대 경제단체장, 청와대에 이재용 사면 건의서 제출(상보)

[아시아경제 김혜원 기자] 5개 경제단체장이 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,800 2021.04.27 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 속 시원하게 말씀드립니다! “카카오” 향후 주가의 비밀 놓치지 마세요! close 부회장에 대한 사면 건의서를 청와대에 제출했다.

손경식 한국경영자총협회 회장, 최태원 대한상공회의소 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 구자열 한국무역협회 회장, 강호갑 한국중견기업연합회 회장은 27일 5대 경제단체장 명의로 청와대 소관 부서(민정수석실 법무비서관)에 이 부회장 사면 건의서를 전날 오후 제출했다고 밝혔다.

5대 경제단체장은 사면 건의서에서 "기업의 잘못된 관행과 일탈에 대해서는 엄격한 잣대로 꾸짖고 치열한 반성이 있어야 함이 마땅하지만, 기업의 본분이 투자와 고용 창출로 국가경제 발전에 기여하는 데 있다고 본다면, 이 부회장이 하루 빨리 경제의 회복과 도약을 위해 우리 반도체 산업을 지키고 국가와 국민들에게 헌신할 수 있도록 화합과 포용의 결단을 내려주시길 간곡히 호소한다"고 밝혔다.

5대 경제단체장은 "코로나19 사태로 비대면 경제가 활성화되고 전 산업 분야에서 디지털화가 가속화되고 있어 핵심 부품인 반도체의 중요성이 더욱 커지고 있는 가운데, 조 바이든 미국 대통령이 선두에 나서서 대규모 반도체 투자를 지원하고 있으며, 주요 경쟁국들 또한 투자를 강력히 추진하고 있다"고 설명했다.

이어 "우리나라 반도체 산업 역시 새로운 위기와 도전적 상황에 직면해 있으며, 점점 치열해지는 반도체 산업 경쟁 속에서 경영을 진두지휘해야 할 총수의 부재로 과감한 투자와 결단이 늦어진다면, 그 동안 쌓아올린 세계 1위의 지위를 하루 아침에 잃을 수도 있다"고 우려를 표했다. 그러면서 "지금은 그 어느 때보다 정부와 기업이 손을 잡고 글로벌 경쟁력을 갖춰 산업의 주도권을 갖기 위해 함께 나아가야 할 중요한 시기다. 그리고 이를 위한 과감한 사업적 판단을 위해서는 기업 총수의 역할이 그 어느 때보다 필요하다"면서 사면의 당위성을 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr