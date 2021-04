'폭행 물의' 주한 벨기에 대사 부인 퇴원…대사 "경찰 조사 받겠다"

[아시아경제 이관주 기자] 최근 옷가게 직원 폭행 사건으로 물의를 일으킨 주한 벨기에 대사 부인이 경찰 조사를 받을 것으로 보인다.

26일 외교부에 따르면 피터 레스쿠이에 주한 벨기에 대사는 이날 외교부에 부인이 지난 23일 퇴원한 사실을 알리고 경찰 조사에 협조하겠다는 입장을 공식 전달했다.

레스쿠이에 대사는 외교부에 직접 전화해 일정을 조율해 경찰 조사를 받겠다고 말했고, 외교부는 이와 별도로 부인이 직접 피해자에게 사과하는 게 사태 해결에 도움이 될 것이라 전한 것으로 알려졌다.

대사 부인은 현재 퇴원 후 안정을 취하고 있는 것으로 전해졌다.

레스쿠이에 대사는 지난 22일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 보도자료를 통해 "4월9일 벌어진 부인에 관련된 사건에 대해 깊은 유감을 표하며, 부인을 대신해 피해자에게 사과드린다"며 "어떠한 상황에서도 부인이 한 행동은 용납될 수 없다"고 사과했다.

이날 통화에서 대사는 원만한 해결을 위해 부인이 피해자에 사과할 필요를 충분히 인식하고 있다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

한편 장하연 서울경찰청장은 이날 기자간담회에서 "피해자 조사와 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 대상자(대사 부인)를 피의자로 입건해 조사 중"이라며 "사실관계 확인을 위해 출석이 필요하다고 판단해 관계기관을 통해 출석을 계속 요구하고 있다"고 밝혔다

